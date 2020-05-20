В Северной Осетии 13% медиков заразились коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T15:59:24+03:00

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В Северной Осетии 13% (380 человек из 2 882) медицинских работников, занятых в "красной зоне" лечением пациентов с COVID-19, сами заразились коронавирусом. О чем рассказали в Минздраве республики со ссылкой на управляющую региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РСО-Алания Залину Айларову.

Уточняется, что "123 медработника вошли в перечень пострадавших от COVID-19 и до конца недели получат денежные компенсации".

По информации республиканского Роспотребнадзора, за сутки коронавирус подтвердился еще у 73 местных жителей, общее число больных выросло до 2387. Из них 1084 человек находятся на амбулаторном лечении, а 117 - проходят лечение в больницах. В числе последних - 65-летний председатель Духовного управления мусульман Хаджимурат Гацалов. У муфтия подтвердился коронавирус. Врачи оценивают его состояние как «удовлетворительное». Выздоровели за все время 1164 местных жителя. Под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1398 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU