2020-05-20T20:34:36+03:00
Общество

Появился третий кандидат на пост главы Ставрополя

Документы в комиссию подал депутат Виктор Лозовой
Евгения СОКОРЕВА
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Виктор Лозовой. Фото: Дума СКВиктор Лозовой. Фото: Дума СК
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Растет число желающих стать градоначальником краевого центра Ставрополья. Сегодня, 20 мая, в конкурсную комиссию документы принес третий кандидат. Это 59-летний депутат краевой Думы шестого созыва Виктор Лозовой, окончивший военно-ветеринарный факультет при Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина.

Он же занимает должность заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Кстати, Лозовой единственный среди претендентов, у кого за плечами есть опыт мэра. С 2006 года по 2009-й он руководил городом-курортом Железноводск.

Прием документов на участие в конкурсе еще продолжается и завершится 25 мая в 17.45 часов. В нем уже участвуют врио гендиректора «Ставрополькрайводоканала» Вячеслав Акимов и Дмитрий Семёнов - глава Промышленного района краевого центра, ставший исполняющим обязанности мэра Ставрополя после смерти Андрея Джатдоева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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