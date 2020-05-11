В Ставрополе выбрали исполняющего обязанности главы города

В Ставрополе дистанционно выбрали исполняющего обязанности главы города. Совещание прошло в режиме онлайн в Думе краевого центра 11 мая. Как решили депутаты, до 11 июня руководить городом будет Дмитрий Семенов - глава Промышленного района. До этого времени пройдет отбор кандидатов в мэры, чтобы в тот же день провести голосование.

Семенову 40 лет, родом из села Рогатая Балка (Петровский район). По образованию экономист. Работал на муниципальной службе с 2011 года. С 2012 - руководит крупнейшим районом Ставрополя. Именно Дмитрий Семенов в 2016 году вместе с покойным экс-главой Ставрополя Андреем Джатдоев претендовал на пост руководителя краевого центра.

Бывший градоначальник Андрей Джатдоев скончался 30 апреля. Утром 57-летний глава Ставрополя собирался на инспекцию региональной столицы, но, как заявили предварительно, внезапно умер из-за оторвавшегося тромба. Церемония прощания прошла 2 мая.

Последнее в жизни интервью Джатдоев дал «Комсомолке». В эфире радио «КП» мэр заявил, что его основная задача – «уберечь людей от массового заражения».

Андрей Джатдоев последнее интервью мэра Ставрополя Комсомольская правда.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Стала известна причина смерти главы Ставрополя

О трагедии сообщил губернатор края Владимир Владимиров (подробнее)

Глава Ставрополя: «Основная задача — уберечь людей от массового заражения»

Андрей Джатдоев поговорил с горожанами в эфире Радио «Комсомольская правда» (105,7 ФМ в Ставрополе, 88,8 ФМ на КМВ) [подробнее]