2020-05-11T12:57:46+03:00
Общество

В Ставрополе выбрали исполняющего обязанности главы города

Руководить столицей региона будет глава крупнейшего района города [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Дмитрий СеменовДмитрий Семенов
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В Ставрополе дистанционно выбрали исполняющего обязанности главы города. Совещание прошло в режиме онлайн в Думе краевого центра 11 мая. Как решили депутаты, до 11 июня руководить городом будет Дмитрий Семенов - глава Промышленного района. До этого времени пройдет отбор кандидатов в мэры, чтобы в тот же день провести голосование.

Семенову 40 лет, родом из села Рогатая Балка (Петровский район). По образованию экономист. Работал на муниципальной службе с 2011 года. С 2012 - руководит крупнейшим районом Ставрополя. Именно Дмитрий Семенов в 2016 году вместе с покойным экс-главой Ставрополя Андреем Джатдоев претендовал на пост руководителя краевого центра.

Бывший градоначальник Андрей Джатдоев скончался 30 апреля. Утром 57-летний глава Ставрополя собирался на инспекцию региональной столицы, но, как заявили предварительно, внезапно умер из-за оторвавшегося тромба. Церемония прощания прошла 2 мая.

Последнее в жизни интервью Джатдоев дал «Комсомолке». В эфире радио «КП» мэр заявил, что его основная задача – «уберечь людей от массового заражения».

Андрей Джатдоев последнее интервью мэра Ставрополя Комсомольская правда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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