2020-05-21T09:55:30+03:00
Общество

На Ставрополье появился огромный бронзовый орел

Птица весит несколько сотен килограммов, а размах крыльев пернатого хищника превышает два метра
Ася АСРЯН
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В Железноводске установили скульптуру самого большого на КМВ орла. Птица весит несколько сотен килограммов, а размах крыльев пернатого хищника превышает два метра. Об этом сообщили в пресс-службе главы курорта.

Кстати, самая древняя скульптура орла также находится в Железноводске. Она украшает площадку на Смирновском источнике с 1900 года.

Напомним, что в Ставрополе на мемориале «Холодный родник» открыли памятник несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Об этом сегодня, 20 мая сообщил Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов.

Этот памятник теперь всегда будем напоминать ставропольцам о тех, кто никогда уже не станет взрослым и о тех, кто всю жизнь живет с воспоминаниями о тех ужасах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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