На Ставрополье санатории получат господдержку

21 Май 2020 2020-05-21T13:52:47+03:00

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Санаторно-курортный кластер Ставропольского края получил государственную поддержку из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 21 мая, заявил губернатор во время встречи с главой краевого Минтуризма Александром Трухачёвым.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Особое внимание, как отметил Владимиров, следует уделить вопросу выплаты зарплат работникам санаториев и отелей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным Оперштаба, в Ставрополе на сегодняшний день 208 заболевших коронавирусом человек. Как проинформировали в пресс-службе Минздрава, сейчас у 26 пациентов отмечается тяжелое течение болезни. Из них 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU