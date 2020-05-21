«ЕвроХим» передал Невинномысску профессиональную технику для уборки и дезинфекции

21 Май 2020 2020-05-21T15:59:04+03:00

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«Невинномысский Азот», входящий в состав принадлежащего Андрею Мельниченко «ЕвроХима», передал промышленной столице Ставрополья аппарат высокого давления для проведения дезинфекции и уборки общественных территорий Невинномысска.

Решение об оказании помощи принял оперативный штаб компании, созданный для координации действий предприятий в противодействии коронавирусной инфекции. В регулярных телеконференциях штаба, который возглавляет генеральный директор холдинга Игорь Нечаев, принимают участие и представители муниципальных и региональных властей, что позволяет оперативно и адресно реагировать на потребности на местах.

Переданный аппарат высокого давления представляет собой трейлер-прицеп производства компании Karcher. На мобильной платформе установлен дизельный двигатель, отвечающий за нагнетание давления и, при необходимости, нагрев. Здесь же объемный 500-литровый бак для воды.

Вместимости бака достаточно для получаса автономной работы с максимальной производительностью. В этом режиме давление струи воды достигает 500 бар, а температура – 95 °С. Дополнительный теплообменник позволяет направлять тепло, выделяемое двигателем, на подогрев воды, благодаря чему экономится почти 14% топлива при работе в режиме горячей воды.

Чудо-агрегат уже прошел первые испытания в парке "Шерстяник".

ИСТОЧНИК KP.RU