Абоненты МегаФона смогут общаться с друзьями и близкими даже при отрицательном балансе

21 Май 2020 2020-05-21T16:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Впервые у абонентов появилась возможность сохранять оплаченные гигабайты интернета навсегда и использовать их, когда удобно. Имея такой «запас», пользователи смогут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе. Кроме того, все продукты новой тарифной линейки автоматически включают защиту от нежелательных платных подписок.

Чтобы новая линейка оказалась максимально удобной и востребованной, МегаФон проанализировал пользовательский опыт более 20 млн абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет. По данным оператора, чаще всего для общения абоненты используют популярные мессенджеры.

МегаФон предоставил пользователям возможность сэкономить, всегда оставаясь на связи. В новой линейке WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют пакет интернета и работают даже при отрицательном балансе, позволяя абоненту оставаться на связи с близкими, даже если нет возможности пополнить счет.

При этом оператор решил учесть и различные жизненные ситуации, когда потребление трафика у абонентов может изменяться от месяца к месяцу.Так, находясь в самоизоляции, некоторые пользователи подключены к домашней сети и не используют полностью пакет мобильного интернета. Все оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся в копилку абонента, хранятся там бессрочно и расходуются автоматически, если закончился интернет, включенный в тариф.

Приятный бонус - лишними гигабайтами можно делиться с близкими. Все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по Wi-Fi со своего смартфона без ограничения скорости.

- Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов - это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают - гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено - мы встроили защиту от платных подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи, - отмечает Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

Пользователям новой линейки автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при этом мобильный трафик при просмотре МегаФон ТВ не расходуется. Абонент может выбрать один из пяти основных или двух премиальных тарифных планов, которые отличаются наполнением.

Подробнее о тарифных планах новой линейки можно узнать на сайте. Чтобы самостоятельно перейти на новый тариф, нужно воспользоваться Личным кабинетом МегаФона или помощью консультантов в салонах связи. Приобрести SIM-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине МегаФона или на партнерских площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU