Минобороны России отправило в Дагестан мобильные госпитали

21 Май 2020 2020-05-21T21:29:14+03:00

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Министерство обороны России отправило в Дагестан мобильные госпитали на 200 коек. Врачи будут бороться с распространением коронавируса в республике, говорится в сообщении.

Военнослужащие из соединения ЮВО на Ставрополье выехали в Каспийск. Отряд включает 70 врачей и младшего медицинского персонала, а также 22 единицы спецтехники. Также в Ботлих отправилась солдаты из Подмосковья. В состав подразделения входят 135 военных, из которых - 72 медработника и 38 единиц техники.

- Кроме того марш на штатной технике протяженностью около 280 километров из Северной Осетии в Махачкалу (Республика Дагестан) совершает мобильный отряд РХБ защиты и подразделений обеспечения из состава одного из соединений Южного военного округа. В составе мобильного отряда 82 специалиста РХБ защиты и 37 единиц специальной военной техники, - сказано в сообщении.

Сейчас на территории Дагестана с коронавирусом борются больше 300 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.

По данным на 21 мая, в республике зафиксировали 3746 заболевших COVID-19. За все время врачи вылечили 2489 пациентов, но 41 - умерли от болезни.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА

Более 40 врачей Дагестана погибли от коронавируса или пневмонии

По словам министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова, больных в регионе больше 13 тысяч (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU