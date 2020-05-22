На Ставрополье скончались еще два человека с коронавирусом

22 Май 2020 2020-05-22T10:31:35+03:00

В регионе продолжает расти число умерших от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор заявил, что «мы по-прежнему далеки от победы над болезнью»

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На Ставрополье за сутки число заболевших выросло на 53 человека. За все время пандемии в регионе зафиксирован 1781 случай заражения.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Среди пациентов 162 – дети. Об этом сообщил утром 22 мая губернатор региона.

- Суточные показатели заболеваемости и выздоровления вновь почти сравнялись. Но мы по-прежнему далеки от победы над болезнью. И практически ежедневная горькая статистика смертей об этом напоминает очень прямо и недвусмысленно, - заявил глава региона.

За прошедшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в крае от коронавируса скончались 36 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил увеличить в крае количество проводимых тестов на коронавирус.

Для решения этой задачи планируется произвести закупку дополнительных 50 тысяч тест-систем, которые будут распределены на ближайшие 20 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU