На Ставрополье скончались еще два человека с коронавирусом
На Ставрополье за сутки число заболевших выросло на 53 человека. За все время пандемии в регионе зафиксирован 1781 случай заражения.
Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Среди пациентов 162 – дети. Об этом сообщил утром 22 мая губернатор региона.
- Суточные показатели заболеваемости и выздоровления вновь почти сравнялись. Но мы по-прежнему далеки от победы над болезнью. И практически ежедневная горькая статистика смертей об этом напоминает очень прямо и недвусмысленно, - заявил глава региона.
За прошедшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в крае от коронавируса скончались 36 человек.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил увеличить в крае количество проводимых тестов на коронавирус.
Для решения этой задачи планируется произвести закупку дополнительных 50 тысяч тест-систем, которые будут распределены на ближайшие 20 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU