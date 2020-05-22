На Ставрополье растет число умерших от коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T10:29:54+03:00

За прошедшие сутки скончались еще двое пациентов

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Новый день на Ставрополье начался с плохих новостей. За прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 53 человек.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Всего в регионе зафиксирован 1781 случай заражения. По словам губернатора, суточные показатели заболеваемости и выздоровления вновь почти сравнялись.

- Но мы по-прежнему далеки от победы над болезнью. И практически ежедневная горькая статистика смертей об этом напоминает очень прямо и недвусмысленно, - заявил Владимир Владимиров.

Так, за сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в крае от коронавируса умерли 36 человек.

-То, что мы можем противопоставить болезни сейчас – это соблюдение профилактических правил защиты: ношение маски, социальное дистанцирование, - считает губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU