На Ставрополье растет число умерших от коронавируса
Новый день на Ставрополье начался с плохих новостей. За прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 53 человек.
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Всего в регионе зафиксирован 1781 случай заражения. По словам губернатора, суточные показатели заболеваемости и выздоровления вновь почти сравнялись.
- Но мы по-прежнему далеки от победы над болезнью. И практически ежедневная горькая статистика смертей об этом напоминает очень прямо и недвусмысленно, - заявил Владимир Владимиров.
Так, за сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в крае от коронавируса умерли 36 человек.
-То, что мы можем противопоставить болезни сейчас – это соблюдение профилактических правил защиты: ношение маски, социальное дистанцирование, - считает губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU