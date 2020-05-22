В Ставрополе установят памятник Андрею Джатдоеву
Губернатор Ставрополья сообщил 22 мая, что в краевом центре установят памятник Андрею Джатдоеву.
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Напомним, что Владимир Владимиров проводил на своей странице голосование – как сохранить память об ушедшем из жизни главе Ставрополя Андрее Джатдоеве.
Местные жители предлагали увековечить его вклад в развитие краевой столицы в названии одного из городских объектов. Большинство высказались против переименования территории на Комсомольском озере.
Владимир Владимиров предложил назвать именем А.Джатдоева новую благоустроенную территорию, которая появилась в Ставрополе во время его работы на посту руководителя города.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 28 мая состоится очередное заседание Думы Ставрополья. Начало в 10:00. В повестке — отчет губернатора Владимира Владимирова о работе краевого правительства за 2019 год.
ИСТОЧНИК KP.RU