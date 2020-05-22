Губернатор Ставрополья 28 мая выступит с ежегодным посланием

22 Май 2020 2020-05-22T10:30:26+03:00

Также депутаты рассмотрят проект закона об исполнении бюджета региона за прошлый год

Изменить размер текста: A A

28 мая состоится очередное заседание Думы Ставрополья. Начало в 10:00. В повестке — отчет губернатора Владимира Владимирова о работе краевого правительства за 2019 год.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Также депутаты рассмотрят проект закона об исполнении бюджета региона за прошлый год, о внесении изменения в статью о выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава региона поручил увеличить в крае количество проводимых тестов на коронавирус

Для решения этой задачи планируется произвести закупку дополнительных 50 тысяч тест-систем, которые будут распределены на ближайшие 20 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 53 человека

Скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU