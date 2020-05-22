Губернатор Ставрополья 28 мая выступит с ежегодным посланием
28 мая состоится очередное заседание Думы Ставрополья. Начало в 10:00. В повестке — отчет губернатора Владимира Владимирова о работе краевого правительства за 2019 год.
Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Также депутаты рассмотрят проект закона об исполнении бюджета региона за прошлый год, о внесении изменения в статью о выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава региона поручил увеличить в крае количество проводимых тестов на коронавирус
Для решения этой задачи планируется произвести закупку дополнительных 50 тысяч тест-систем, которые будут распределены на ближайшие 20 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU