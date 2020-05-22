2020-05-22T10:30:26+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья 28 мая выступит с ежегодным посланием

Также депутаты рассмотрят проект закона об исполнении бюджета региона за прошлый год
Ася АСРЯН
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28 мая состоится очередное заседание Думы Ставрополья. Начало в 10:00. В повестке — отчет губернатора Владимира Владимирова о работе краевого правительства за 2019 год.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Также депутаты рассмотрят проект закона об исполнении бюджета региона за прошлый год, о внесении изменения в статью о выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава региона поручил увеличить в крае количество проводимых тестов на коронавирус

Для решения этой задачи планируется произвести закупку дополнительных 50 тысяч тест-систем, которые будут распределены на ближайшие 20 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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