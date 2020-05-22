В Ставрополе с 23 мая возобновят дачные перевозки

22 Май 2020 2020-05-22T11:24:35+03:00

Автобусы будут каждое утро дезинфицировать, на каждой конечной остановке несколько раз в день будут обрабатывать поручни и проветривать

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В Ставрополе с 23 мая возобновляются пассажирские перевозки в дачные товарищества. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Там же и рассказали, что рейсы будут работать по всем 12 направлениям.

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Пассажирам придётся соблюдать масочный режим. Сами автобусы будут каждое утро дезинфицировать, на каждой конечной остановке несколько раз в день будут обрабатывать поручни и проветривать. Водители каждое утро будут проходить медицинский осмотр.

Несмотря на это, администрация просит людей старше 65 лет воздержаться от поездок на дачу. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе установят памятник Андрею Джатдоеву.

Напомним, что Владимир Владимиров проводил на своей странице голосование – как сохранить память об ушедшем из жизни главе Ставрополя Андрее Джатдоеве. Местные жители предлагали увековечить его вклад в развитие краевой столицы в названии одного из городских объектов.

Большинство высказались против переименования территории на Комсомольском озере. Владимир Владимиров предложил назвать именем А.Джатдоева новую благоустроенную территорию, которая появилась в Ставрополе во время его работы на посту руководителя города.

ИСТОЧНИК KP.RU