2020-05-22T11:24:35+03:00
Общество

В Ставрополе с 23 мая возобновят дачные перевозки

Автобусы будут каждое утро дезинфицировать, на каждой конечной остановке несколько раз в день будут обрабатывать поручни и проветривать
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе с 23 мая возобновляются пассажирские перевозки в дачные товарищества. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Там же и рассказали, что рейсы будут работать по всем 12 направлениям.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Пассажирам придётся соблюдать масочный режим. Сами автобусы будут каждое утро дезинфицировать, на каждой конечной остановке несколько раз в день будут обрабатывать поручни и проветривать. Водители каждое утро будут проходить медицинский осмотр.

Несмотря на это, администрация просит людей старше 65 лет воздержаться от поездок на дачу. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе установят памятник Андрею Джатдоеву.

Напомним, что Владимир Владимиров проводил на своей странице голосование – как сохранить память об ушедшем из жизни главе Ставрополя Андрее Джатдоеве. Местные жители предлагали увековечить его вклад в развитие краевой столицы в названии одного из городских объектов.

Большинство высказались против переименования территории на Комсомольском озере. Владимир Владимиров предложил назвать именем А.Джатдоева новую благоустроенную территорию, которая появилась в Ставрополе во время его работы на посту руководителя города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье мошенники создали фейковые сайты по «выплате пособий» на детей
На Ставрополье 8 тысяч семей подали заявление на выплаты по детям
На Ставрополье малоимущие получили более 278 тыс продуктовых наборов
В Ставрополе кардиодиспансер закрыли на карантин
На Ставрополье прогнозируют ЧС из-за грозы, дождя и ветра
Въезд в Ессентуки расширят до четырех полос
Старинную брусчатку решили оставить в обновленном сквере Ставрополя
На Ставрополье бизнесмена оштрафовали на 20 млн за взятку в 10 млн
Минздрав Ставрополья рассказал о помощи беременным во время коронавируса
На Ставрополье наказали более 35 пьяных водителей
В Ставрополе мужчина наехал на 51-летнюю женщину
В Ставрополе с 23 мая возобновят дачные перевозки
В Ставрополе объяснили, почему в ночь на 21 мая выключили воду
В Ставрополе установят памятник Андрею Джатдоеву
В Ставрополе стартует голосование по присвоению имени А. Джатдоева территории благоустройства
На Ставрополье мужчина без причин ударил мать и жену топором
На Ставрополье выросло число умерших от коронавируса
Губернатор Ставрополья 28 мая выступит с ежегодным посланием
В Ставрополе под колеса автомобиля попала женщина
На Ставрополье скончались еще два человека с коронавирусом
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 53 человека
Дума Ставрополья может лишить мандата беглого депутата
Минобороны России отправило в Дагестан мобильные госпитали