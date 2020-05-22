Въезд в Ессентуки расширят до четырех полос

22 Май 2020 2020-05-22T12:40:00+03:00

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За три неполных месяца на Суворовском шоссе произошли радикальные изменения. Правая часть дороги увеличилась вдвое и готова под асфальтировку. Как уточнили в пресс-службе администрации Ессентуков, работы ведутся круглосуточно и в графике, хотя есть сложности с коммуникациями - на этом участке дороги проходят сети водоводов, газопровода, телефонные кабели, ливневки. Подрядчик выполнил демонтаж барьерного ограждения, арки въездной группы, остановок. На этот момент продолжается разработка грунта под основание дороги.

- В ходе масштабных работ планируется реконструировать и зеленый фонд. Деревья вдоль шоссе частично усохли и представляют опасность. Болезнь этой посадки вызвана минирующей молью, которая поражает каштаны, - сообщил директор подрядной организации Нурудин Курбанов.

Засохшие деревья с трассы уберут, ведь рядом с ними планируется сделать пешеходную зону. На их место в рамках акции «Сад памяти» высадят молодые деревца. В рамках проекта также установят перильное ограждение на разделительной полосе, с двух сторон дороги появятся тротуары и новые остановки, светодиодные светильники и дорожные знаки. Здесь высадят деревья и обустроят газоны. На сегодняшний день подрядчик выполнил 10% объема работ.

Расширение и благоустройство Суворовского шоссе финансирует краевая казна, проект очень важен - как для Ессентуков, так и для всего края. Это новая площадка для событийного туризма, которая открылась в прошлом году в Ессентуках грандиозным фестивалем фейерверков. По поручению губернатора Ставрополья реконструкция учтет все нюансы организации въезда и движения во время массовых мероприятий. Данный проект поможет избежать пробок, проблем с парковкой, безопасным передвижением зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU