В Ставрополе кардиодиспансер закрыли на карантин

22 Май 2020 2020-05-22T12:56:03+03:00

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22 мая стало известно, что в Ставрополе на карантин закрыли наркодиспансер. Соответствующее предписание поступило от главного санитарного врача по региону.

Смягчение не будет: образование, санатории и сельское хозяйство в коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Ограничительные меры из-за возникшей угрозы распространения коронавируса продлятся до особого распоряжения.

В Минздраве сообщили, что пациенты, которые нуждаются в неотложной помощи, переведены под домашнее меднаблюдение. Что касается сотрудников учреждения, то они обследуются на COVID-19. Кроме того, в диспансере установлен строгий противоэпидемический режим работы персонала и запрещены посещения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье помощь беременным женщинам оказывают в штатном режиме. Если отделение больницы оказалось на карантине, наблюдение проводится в другой поликлинике.

Сообщается, что в медучреждениях созданы все условия безопасности: осуществляется электронная запись на прием, проводится дезинфекция рук, ведется строгий контроль за уборкой и дезинфекцией помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU