На Ставрополье малоимущие получили более 278 тыс продуктовых наборов

22 Май 2020 2020-05-22T13:14:41+03:00

Помощь была направлена многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям, инвалидам и малообеспеченным пенсионерам

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На Ставрополье малообеспеченным жителям края доставили 278 264 продуктовых набора.

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Помощь была направлена многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям, инвалидам и малообеспеченным пенсионерам.

Оказание продуктовой поддержки продолжается во всех 33 районах края. Накануне в регионе завершилась майская раздача продуктовых наборов льготным категориям школьников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье более 240 медиков обратились на горячую линию по вопросу дополнительных выплат.

Ведется строгий учет того, как производятся выплаты, при необходимости проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU