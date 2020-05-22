На Ставрополье малоимущие получили более 278 тыс продуктовых наборов
На Ставрополье малообеспеченным жителям края доставили 278 264 продуктовых набора.
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Помощь была направлена многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям, инвалидам и малообеспеченным пенсионерам.
Оказание продуктовой поддержки продолжается во всех 33 районах края. Накануне в регионе завершилась майская раздача продуктовых наборов льготным категориям школьников.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье более 240 медиков обратились на горячую линию по вопросу дополнительных выплат.
Ведется строгий учет того, как производятся выплаты, при необходимости проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU