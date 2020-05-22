2020-05-22T13:36:49+03:00
Общество

На Ставрополье мошенники создали фейковые сайты по «выплате пособий» на детей

Жителей региона убедительно просят пользоваться только официальными страницами ведомства и портала «госуслуг»
Ася АСРЯН
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Ставропольцев в очередной раз призывают остерегаться мошенников. Теперь сайты-двойники предлагают подать заявления на выплаты 5 и 10 тысяч семьям с детьми.

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Злоумышленники работают по простой схеме. Так, чтобы получить выплаты, нужно ввести свои персональные данные, в том числе реквизиты банковских счетов и карт с указанием кода безопасности.

Краевое отделение ПФР просит ставропольцев быть бдительными, не переходить по сомнительным ссылкам. Жителей региона убедительно просят пользоваться только официальными страницами ведомства и портала «госуслуг».

Если у вас возникли сомнения или вопросы, позвоните на горячую линию отделения ПФР по Ставрополью (8652)94−21−15. Также можно заказать обратный звонок, направив номер телефона на Zvonok@036.pfr.ru.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье восемь тысяч семей подали заявление на выплаты за детей с трех до семи лет.

Напомним, что на выплату могут рассчитывать те семьи с детьми от трех до семи лет, в которых доход на человека не превышает 9550 рублей. Размер - 4,9 тысячи рублей, выплаты начнутся с июня. Прием заявлений продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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