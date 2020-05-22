2020-05-22T15:06:40+03:00
Общество

ВТБ в СКФО поддержал клиентов более чем на 3 млрд рублей

Банк предоставляет кредитные каникулы в рамках государственных и собственных программ
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ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чеченской Республике одобрил кредитные каникулы для 3 тысяч заемщиков - физических лиц на 1,8 млрд рублей.

Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 2,1 млрд рублей. Общая сумма поддержки составила 3,9 млрд рублей. Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ.

В настоящее время жителям регионов одобрено порядка 3 тыс. заявок, из которых 2,5 тыс. (1,3 млрд рублей) - по потребительским кредитам, более 250 – по ипотеке (367 млн), 79 по автокредитам (37 млн рублей).

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление правительства № 422) банк заключил с региональными предприятиями малого и среднего бизнеса 45 соглашения на 215 млн рублей. Такое льготное финансирование получили представители сфер услуг, общественного питания, розничной торговли непродовольственными товарами и другие компании из списка наиболее пострадавших отраслей в результате COVID-19.

Кроме того ВТБ в СКФО одобрил сделки на 1,9 млрд рублей как по собственным программам кредитных каникул, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

Александр Дыренко, управляющий банка ВТБ в СКФО, подчеркнул: «Режим самоизоляции, который пришелся на окончание первого квартала, не оказал существенного влияние на результаты финансового сектора за отчетный период. Однако, учитывая текущую ситуацию, мы прогнозируем, что темпы роста бизнеса в дальнейшем закономерно скорректируются. Сейчас перед нами стоит глобальная и важная задача - посредством конкретных инструментов как государственных, так и собственных программ поддержать предпринимателей округа, и предоставить необходимую финансовую паузу нашим частным клиентам. Это послужит залогом дальнейшего восстановления экономики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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