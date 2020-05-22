Режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 31 мая

22 Май 2020 2020-05-22T17:46:27+03:00

Как и прежде, действуют все ограничения по выходу на улицу, включая необходимость иметь спецпропуска при передвижении по городу

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На Ставрополье режим самоизоляции продлится до 31 мая 2020 года. Спецпропуска, выданные до 24 мая, автоматически продлеваются до 31 мая.

В Оперативном штабе края уточнили, что никаких дополнительных отметок ставить не нужно. Согласно постановлению, подписанному губернатором 22 мая, ставропольцам предписано оставаться дома до конца месяца.

Как и прежде, действуют все ограничения по выходу на улицу, включая необходимость иметь спецпропуска при передвижении по городу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае примерно в 46 % случаев заболевание коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно.

Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения региона Юрий Литвинов. Тяжелее всего коронавирус переносят пациенты с проблемами сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением и болезнями почек.

ИСТОЧНИК KP.RU