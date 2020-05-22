Волонтеры Фонда Андрея Мельниченко передали медикам тысячу защитных лицевых экранов

22 Май 2020 2020-05-22T18:44:41+03:00

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Волонтеры невинномысского Центра детского научного и инженерно-технического творчества, созданного в городе химиков по инициативе Фонда Андрея Мельниченко, решили помочь врачам в их нелегкой борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Такая важная помощь невинномысским медикам стала возможна благодаря плодотворному сотрудничеству Фонда и Сколковского института науки и технологий. Воспитанники ЦДНИТТ самостоятельно собрали тысячу защитных экранов из заготовок, комплектующие для которых были изготовлены в центре коллективного пользования Сколтеха «Фаблаб и Мастерская». Процесс сборки занял три дня. Ребята работали в режиме самоизоляции, главные помощники – родители.

- Было незабываемо стать волонтером, ведь что может быть лучше, чем помогать тем, кто в этом нуждается! Мне понравилось, так как я понимаю, что это на благое дело, – говорит 10-тиклассник Антон Бовтута, который занимается в Центре по направлению «робототехника.

Такие экраны – эффективное средство защиты дыхательной системы, кожных покровов и слизистой глаз от попадания различных биологических жидкостей. Несомненными их достоинствами также являются простота надевания, легкость - вес всего 40 граммов, они фиксируются на любых типах средств индивидуальной защиты и не формируют эффекта клаустрофобии. А главное - щитки многоразовые, их очень просто обрабатывать после использования.

Медики очень рады такому подарку и уже успели по достоинству оценить средства защиты. Заместитель главного врача невинномысской городской больницы по работе со средним медицинским персоналом Елена Умникова отметила, что в период распространения коронавирусной инфекции такая помощь пришлась как нельзя кстати, и поблагодарила активистов: «Спасибо детскому центру и ребятам за такую заботу о нас!».

Напомним, Невинномысский Центр научного и инженерно-технического творчества для одаренных детей создан Фондом российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко в 2017 году при активном участии администрации города и компании «ЕвроХим». Здесь ученики 5 - 11-х классов бесплатно получают углубленное образование по блоку естественнонаучных дисциплин.

ИСТОЧНИК KP.RU