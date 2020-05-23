На Ставрополье главы муниципалитетов встретились с медработниками

23 Май 2020 2020-05-23T00:02:44+03:00

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На Ставрополье медикам разъяснили, кому и как будут платить надбавки за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Так, главы районов и округов встретились с медработниками. Главный вопрос — порядок получения стимулирующих выплат.

Например, в Ставрополе и Железноводске врачи предложили расширить перечень должностей, которым положены выплаты.

Речь идет о сотрудниках, работающих с биоматериалами больных и принимающих пациентов до момента постановки окончательного диагноза

Тем временем, их коллеги в Туркменском районе интересовались выплатами работникам диагностической лаборатории.

Медики Арзгирского района спросили о правомерности деятельности охраны, не пустившей в детскую поликлинику мать с малышом без медмаски и перчаток.

Почти все поступившие вопросы уже решены или даны разъяснения.Напомним, что на Ставрополье режим самоизоляции продлили до 31 мая 2020 года. А обязательный масочный режим введен в регионе с 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU