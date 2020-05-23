2020-05-23T00:02:44+03:00
Общество

На Ставрополье главы муниципалитетов встретились с медработниками

Главный вопрос — порядок получения стимулирующих выплат.
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье медикам разъяснили, кому и как будут платить надбавки за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Так, главы районов и округов встретились с медработниками. Главный вопрос — порядок получения стимулирующих выплат.

Например, в Ставрополе и Железноводске врачи предложили расширить перечень должностей, которым положены выплаты.

Речь идет о сотрудниках, работающих с биоматериалами больных и принимающих пациентов до момента постановки окончательного диагноза

Тем временем, их коллеги в Туркменском районе интересовались выплатами работникам диагностической лаборатории.

Медики Арзгирского района спросили о правомерности деятельности охраны, не пустившей в детскую поликлинику мать с малышом без медмаски и перчаток.

Почти все поступившие вопросы уже решены или даны разъяснения.Напомним, что на Ставрополье режим самоизоляции продлили до 31 мая 2020 года. А обязательный масочный режим введен в регионе с 18 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 31 мая

Как и прежде, действуют все ограничения по выходу на улицу, включая необходимость иметь спецпропуска при передвижении по городу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Ставрополе: что можно и что нельзя до 31 мая
На Ставрополье главы муниципалитетов встретились с медработниками
Минздрав: половина ставропольцев болеет коронавирусом бессимптомно
Волонтеры Фонда Андрея Мельниченко передали медикам тысячу защитных лицевых экранов
Апелляционный суд отменил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу
Режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 31 мая
На Ставрополье одобрили около 15 тысяч заявок от предпринимателей на получение субсидии
На Ставрополье в 46% случаев коронавирус протекает бессимптомно
Во Владикавказе вычли налог из надбавки врачам за борьбу с COVID-19
В Пятигорске врачи спасли 76-летнего дедушку от инсульта
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до конца мая
ВТБ в СКФО поддержал клиентов более чем на 3 млрд рублей
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 31 мая
На Ставрополье мошенники создали фейковые сайты по «выплате пособий» на детей
На Ставрополье 8 тысяч семей подали заявление на выплаты по детям
На Ставрополье малоимущие получили более 278 тыс продуктовых наборов