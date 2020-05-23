На Ставрополье еще двое пациентов умерли от коронавируса
Утром 23 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за сутки скончались ещё два человека с диагнозом коронавирусная инфекция. Также за это время диагноз подтвердили еще 74 пациентов.
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Число заболевших выросло до 1855. Среди заболевших 172 - это дети. На сегодня 28 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.
Состояние 138 человек оценивается как средней тяжести. 711 пациентов выздоровели и выписаны домой. Таким образом, в регионе за все время умерли от инфекции 38 пациентов.
- Новые случаи летальных исходов распространение заболевания пока не позволяют нам снять ограничительные меры в крае, - сообщил губернатор.
Он также добавил, что в регионе будут наращивать число проводимых тестов на коронавирус, чтобы быстрее выявлять новые случаи и оказывать людям помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU