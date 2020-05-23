Депутат Госдумы Адам Делимханов пожелал Кадырову исцеления от всякого недуга
Депутат Госдумы Адам Делимханов накануне сообщил, что очень много людей переживают за главу Чечни Рамзана Кадырова. Делимханов пожелал ему исцеления от любого недуга.
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— Дорогой брат Рамзан Ахматович, мы все молимся и делаем дуа, прося Всевышнего Аллаха уберечь вас от любого зла, защитить от всего плохого, исцелить от всякого недуга. Вы нужны нашей умме, народу и государству, — поделился на своей странице в соцсети депутат Госдумы.
Напомним, что ранее в соцсетях и СМИ появились слухи о том, что у чеченского лидера заподозрили коронавирус. Авторы сообщений утверждают, что подтверждения диагноза пока нет, однако у Кадырова якобы развилась пневмония.
22 мая спикер парламента Чечни Магомед Даудов вышел на связь с жителями региона, чтобы прокомментировать сплетни о состоянии здоровья Рамзана Кадырова.
— Ходят разные сплетни. Что только не говорят. Я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров. То, что пишут и говорят о нем — это все неправда, — утверждает спикер парламента республики.
Как чувствует себя Рамзан Кадыров, рассказал спикер парламента Чечни.
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ИСТОЧНИК KP.RU