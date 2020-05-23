2020-05-23T09:40:11+03:00
Общество

Депутат Госдумы Адам Делимханов пожелал Кадырову исцеления от всякого недуга

В республике молятся и делают дуа, прося Всевышнего уберечь главу региона от всего плохого
Ася АСРЯН
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Депутат Госдумы Адам Делимханов накануне сообщил, что очень много людей переживают за главу Чечни Рамзана Кадырова. Делимханов пожелал ему исцеления от любого недуга.

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— Дорогой брат Рамзан Ахматович, мы все молимся и делаем дуа, прося Всевышнего Аллаха уберечь вас от любого зла, защитить от всего плохого, исцелить от всякого недуга. Вы нужны нашей умме, народу и государству, — поделился на своей странице в соцсети депутат Госдумы.

Напомним, что ранее в соцсетях и СМИ появились слухи о том, что у чеченского лидера заподозрили коронавирус. Авторы сообщений утверждают, что подтверждения диагноза пока нет, однако у Кадырова якобы развилась пневмония.

22 мая спикер парламента Чечни Магомед Даудов вышел на связь с жителями региона, чтобы прокомментировать сплетни о состоянии здоровья Рамзана Кадырова.

— Ходят разные сплетни. Что только не говорят. Я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров. То, что пишут и говорят о нем — это все неправда, — утверждает спикер парламента республики.

Как чувствует себя Рамзан Кадыров, рассказал спикер парламента Чечни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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