2020-05-23T10:44:54+03:00
Общество

На Ставрополье 23 мая ожидается ливень и сильный ветер

Температура воздуха днем понизится до 11 тепла
Ася АСРЯН
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Такая погода сохранится в ближайшие дниТакая погода сохранится в ближайшие дниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На территории Ставрополья сегодня, 23 мая синоптики прогнозируют ливни и сильный ветер до 23 м/с. Температура воздуха днем понизится до 11 тепла. Ночью местами не выше +3. Такая погода сохранится в ближайшие дни.

Потеплеет по прогнозам только 26 мая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье на борьбу с градом направили 50 млн рублей. Средства на противоградовые мероприятия выделили из краевого бюджета.

Противоградовой защите сельхозугодий со стороны правительства края уделяется большое внимание. Напомним, ведь Ставрополье - одно из базовых зернопроизводящих регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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