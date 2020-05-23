На Ставрополье 23 мая ожидается ливень и сильный ветер

23 Май 2020 2020-05-23T10:44:54+03:00

Такая погода сохранится в ближайшие дни Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На территории Ставрополья сегодня, 23 мая синоптики прогнозируют ливни и сильный ветер до 23 м/с. Температура воздуха днем понизится до 11 тепла. Ночью местами не выше +3. Такая погода сохранится в ближайшие дни.

Потеплеет по прогнозам только 26 мая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье на борьбу с градом направили 50 млн рублей. Средства на противоградовые мероприятия выделили из краевого бюджета.

Противоградовой защите сельхозугодий со стороны правительства края уделяется большое внимание. Напомним, ведь Ставрополье - одно из базовых зернопроизводящих регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU