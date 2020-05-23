В Дагестане на время Ураза –байрама закрыли ряд городов

23 Май 2020 2020-05-23T13:07:37+03:00

Дагестанцев просят отпраздновать Уразу-байрам в кругу семьи, не приглашать гостей, а также не пускать детей ходить и собирать сладости

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В Дагестане в праздник Ураза-байрам закрыли рынки, ярмарки, магазины, ограничили движение транспорта и закрыли въезды в города.

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Глава республики Владимир Васильев объявил 25 и 26 мая выходными днями в регионе. Однако, дагестанцев просят отпраздновать Уразу-байрам в кругу семьи, не приглашать гостей, а также не пускать детей ходить и собирать сладости.

Сообщается, что ряд городов будут закрыты на несколько дней для предупреждения распространения коронавируса. Махачкала будет закрыта на въезд и выезд с 23 по 26 мая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Буйнакске, сегодня, 23 мая открыли первый полевой госпиталь для приема пациентов, зараженных коронавирусом.

Он развернулся в местности Герей-авлак. Сообщается, что указание о переброске в Дагестан двух мобильных госпиталеи исходило от министра обороны России Сергея Шои гу по поручению президента страны Владимира Путина.

Передвижнои госпиталь предназначен для стационарного лечения жителеи Буи накского раи она, больных коронавирусом. Он состоит из инфекционного, реанимационного, санитарно-эпидемиологического и приемо-сортировочного отделении .

ИСТОЧНИК KP.RU