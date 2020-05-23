В Чечне от коронавируса умер замглавврача республиканской больницы
Заместитель главного врача одной из крупнейших в Чечне больниц - Республиканской клинической больницы имени Ш. Эпендиева - Соип Солсаев скончался после заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщил спикер республиканского парламента, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.
Ранее Даудов сообщил, что информация о заражении чеченского лидера коронавирусом не соответствуют действительности.
— Ходят разные сплетни. Что только не говорят. Я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров. То, что пишут и говорят о нем — это все неправда, — утверждает спикер парламента республики.
Напомним, что ранее в соцсетях и СМИ появились слухи о том, что у чеченского лидера заподозрили коронавирус. Авторы сообщений утверждают, что подтверждения диагноза пока нет, однако у Кадырова якобы развилась пневмония.
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ИСТОЧНИК KP.RU