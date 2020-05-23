В Ставрополе на пост мэра города претендуют пять кандидатов

23 Май 2020 2020-05-23T14:29:15+03:00

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что документы в комиссию подали помощник депутата Госдумы по работе в крае Александр Куриленко, врио гендиректора ГУП «Ставрополькрайводоканал» Вячеслав Акимов и заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта, депутат думы Ставропольского края VI созыва Виктор Лозовой.

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Позже, 22 мая на должность мэра Ставрополя подал документы в конкурсную комиссию четвертый кандидат. Об этом сообщается на сайте городской думы. Новый претендент — менеджер ТК «Михайловский» Евгений Насатюк.

В этот же день стало известно имя пятого кандидата. Ею стала Маргарита Николенко 1974 года рождения. О ней известно, что она - директор по развитию производственных систем АО «Концерн Энергомера».

Напомним, что прием документов заканчивается 25 мая. Сам конкурс назначен на 11 июня. На данный момент обязанности главы Ставрополя временно исполняет Дмитрий Семёнов.

ИСТОЧНИК KP.RU