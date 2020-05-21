Кандидаты на пост мэра Ставрополя 2020: полный список, биографии

Кандидаты на пост мэра Ставрополя 2020 станут известны вечером 25 мая - именно до этого времени конкурсной комиссией принимаются заявки. Документы уже подали:

Акимов Вячеслав Владимирович, 45 лет. Врио генерального директора ГУП «Ставрополькрайводоканал»;

Александр КуриленкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Куриленко Александр Иванович, 29 лет. Помощник депутата Государственной Думы Максима Зайцева по работе в Ставропольском крае.

Родился в Ставрополе. Имеет два высших образования («Государственное и муниципальное управление» и «Политология»).

В 2009-2011 годах работал педагогом дополнительного образования Ставропольского ДДТ; в 2012-2016 годах являлся депутатом городской Думы на непостоянной основе, координатором местного отделения партии ЛДПР, помощником депутата краевой Думы.

В 2016-2018 годах занимал пост замглавы администрации Шпаковского района Ставропольского края.

В июле 2018 года возглавил гражданско-патриотическую общественную организацию «Наша инициатива».

В марте 2020 года стал помощником депутата Госдумы РФ Максима Зайцева.

Лозовой Виктор Иванович, 59 лет. Замгендиректора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, депутат ставропольской краевой Думы VI созыва. Подполковник ПС ФСБ РФ. Участник боевых действий, награжден Орденом «Мужества». Почетный донор России.

Родился в селе Воздвиженском Апанасенковского района Ставропольского края. Закончил военно-ветеринарный факультет при Московской ветеринарной академии имени Скрябина и Ставропольский медуниверситет, кандидат сельскохозяйственных наук.

В 1987-2002 годах проходил службу на офицерских должностях в погранвойсках КГБ и ФСБ.

В 2002-2006 годах являлся депутатом Думы СК III созыва и председателем комитета по соцполитике, науке, курортам, работе с общественными организациями и казачеством.

С марта 2006 года до октября 2009 года возглавлял Железноводск, после чего перешел на должность замруководителя администрации КМВ.

В 2011 году стал заппредом Думы СК и руководителем фракции КПРФ.

В 2013 году преподавал на кафедре безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф в СГМУ.

С 2016 года - депутат Думы СК VI созыва, с 2017 года - заместитель гендиректора Фонда капремонта.

Пока что обязанности главы Ставрополя исполняет 40-летний Семенов Дмитрий Юрьевич, ранее он отвечал за Промышленный район краевой столицы.

Внеочередные выборы мэра Ставрополя 2020 были назначены в связи со скоропостижной смертью Андрея Джатдоева, руководившим городом с 2016 года. Градоначальник скончался 30 апреля 2020 года из-за проблем с сердцем.

СПРАВКА «КП»