2020-05-23T16:41:51+03:00
Общество

Губернатор поручил разобраться с протекающей крышей в многоэтажке Ставрополя

Выяснилось, что к подтеканию привел сильныи ветер. Он подвинул листы временнои кровли, установленнои на время работ
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе из-за дождливой ночи пострадали 18 квартир в домах по улицам Фроленко, Серова, Дзержинского и в Ботаническом проезде.

Как подчеркнул губернатор региона Владимир Владимиров, в нескольких квартирах тоже шел "дождь" - с потолка.

Глава региона разобрался в ситуации вместе с руководством краевого фонда капремонта, который сейчас ремонтирует там крышу. Выяснилось, что к подтеканию привел сильныи ветер. Он подвинул листы временнои кровли, установленнои на время работ.

- Но выяснить причину -–мало. Надо компенсировать людям ущерб и провести с подрядчиком работу над ошибками. Чтобы такое не повторялось, - считает губернатор.

Он поручил фонду, городской администрации отработать все эти вопросы. Также Владимир Владимиров добавил, что жильцы этого дома могут задать волнующие их вопросы руководителю фонда капремонта Евгению Бражникову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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