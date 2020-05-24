Возбуждено дело после уничтожения боевиков в Дагестане

24 Май 2020 2020-05-24T19:40:11+03:00

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В Дагестане накануне произошла контртеррористическая операция. Силовики во время перестрелки уничтожили шестерых боевиков.

Как стало известно 24 мая, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия". Предварительно следствие установило принадлежность террористов к эндирейской бандгруппе - структуре международной террористической организации. В логове преступников нашли большой запас еды и боеприпасов с оружием.

Напомним, боевики готовились напасть на правоохранителей и укрылись в лесном массиве неподалёку от селения Гоксув. Спецназ попытался задержать их, но те оказали сопротивление, открыв огонь и бросив несколько гранат. Всех шестерых ликвидировали.

Спецоперация против террористов в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU