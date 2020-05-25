2020-05-25T02:04:05+03:00
Общество

Прогноз погоды на сегодня 25 мая 2020 года в Cтаврополе: жара и гроза

Стал известен прогноз погоды на сегодня 25 мая 2020 года в Cтаврополе и Ставропольском крае
Анна ЕГОРОВА
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На Ставрополье поднимется ветер и пройдут грозовые дождиНа Ставрополье поднимется ветер и пройдут грозовые дождиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики регионального Гидрометцентра сообщили прогноз погоды на сегодня 25 мая 2020 года в Ставрополе и Ставропольском крае.

Ночь выдастся дождливой и прохладной (6-8, максимум 11 градусов тепла), скорость ветра составит 6-11 м/с, Днем ветер значительно усилится - его порывы будут достигать 17-19 м/с. В краевой столице воздух прогреется до 14-16 градусов, а по краю - и до плюс 24. Кратковременные осадки в регионе сохранятся, а к ночи они перерастут в грозу.

Влажность воздуха в течение дня почти с 60% вырастет до 90%. Атмосферное давление будет колебаться в пределах нормы - 719-722 мм рт. ст, а вот магнитное поле останется спокойным. УФ-индекс, то есть уровень ультрафиолетового излучения, ожидается на среднем уровне (3).

Тем временем на Ставрополье прибыл спецборт Росгидромета для вызывания искусственных дождей в регионе. Тех осадков, которые были ранее, для некоторых территорий оказалось слишком мало - часть урожая погибла. Некоторые поля придется засевать заново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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