На Ставрополье с 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 11 мая 2020 года вступил в силу Указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет семьям положена единовременная выплата 10 тысяч рублей.
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Причем вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Выплаты Пенсионный фонд России начнет с 1 июня. Прием заявлений уже идет.
Напомним, на Ставрополье предприниматели получили налоговые льготы. Также в регионе перенесены сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, приостановлены налоговые проверки.
Кроме того, упрощен механизм отсрочки для пострадавших от коронавируса компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU