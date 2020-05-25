2020-05-25T15:32:05+03:00
Общество

На Ставрополье с 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 16 лет

Прием заявлений уже идет
Ася АСРЯН
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Выплаты Пенсионный фонд России начнет с 1 июня. Прием заявлений уже идетВыплаты Пенсионный фонд России начнет с 1 июня. Прием заявлений уже идетФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 11 мая 2020 года вступил в силу Указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет семьям положена единовременная выплата 10 тысяч рублей.

Самоизоляция, каникулы и рост заболеваемости: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Причем вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Выплаты Пенсионный фонд России начнет с 1 июня. Прием заявлений уже идет.

Напомним, на Ставрополье предприниматели получили налоговые льготы. Также в регионе перенесены сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, приостановлены налоговые проверки.

Кроме того, упрощен механизм отсрочки для пострадавших от коронавируса компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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