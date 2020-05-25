В Ставрополе 28 мая губернатор выступит с ежегодным посланием
28 мая глава Ставрополья Владимир Владимиров выступит с ежегодным посланием. Оно будет посвящено основным итогам деятельности регионального правительства за 2019 год и ключевым целям и задачам для органов власти в социальной и экономической сферах.
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 25 мая на пост мэра Ставрополя подал документы восьмой кандидат.
Новые претенденты — пенсионер МВД Александр Загорулько, директор ГБУ СК СТЦ «Ставрополь Арена» Дмитрий Полянский и управляющий фондом «Мой дом» Виктория Сафонова.
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Конкурс назначен на 11 июня 2020 года (подробнее)
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