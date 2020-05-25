2020-05-25T14:34:56+03:00
Общество

Восьмой кандидат подал документы на пост мэра Ставрополя

Конкурс назначен на 11 июня 2020 года
Ася АСРЯН
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Новые претенденты — пенсионер МВД Александр Загорулько, директор ГБУ СК СТЦ «Ставрополь Арена» Дмитрий Полянский и управляющий фондом «Мой дом» Виктория СафоноваНовые претенденты — пенсионер МВД Александр Загорулько, директор ГБУ СК СТЦ «Ставрополь Арена» Дмитрий Полянский и управляющий фондом «Мой дом» Виктория СафоноваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В конкурсную комиссию продолжают поступать документы. Так, на сегодняшний день, 25 мая на пост мэра Ставрополя претендуют еще три кандидата.

Новые претенденты — пенсионер МВД Александр Загорулько, директор ГБУ СК СТЦ «Ставрополь Арена» Дмитрий Полянский и управляющий фондом «Мой дом» Виктория Сафонова.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22 мая документы в комиссию подали менеджер ТК «Михайловский» Евгений Насатюк и Маргарита Николенко 1974 года рождения. О ней известно, что она - директор по развитию производственных систем АО «Концерн Энергомера». Конкурс назначен на 11 июня 2020 года.

Ознакомиться со всеми кандидатами на пост главы краевого центра, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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