Восьмой кандидат подал документы на пост мэра Ставрополя
В конкурсную комиссию продолжают поступать документы. Так, на сегодняшний день, 25 мая на пост мэра Ставрополя претендуют еще три кандидата.
Новые претенденты — пенсионер МВД Александр Загорулько, директор ГБУ СК СТЦ «Ставрополь Арена» Дмитрий Полянский и управляющий фондом «Мой дом» Виктория Сафонова.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22 мая документы в комиссию подали менеджер ТК «Михайловский» Евгений Насатюк и Маргарита Николенко 1974 года рождения. О ней известно, что она - директор по развитию производственных систем АО «Концерн Энергомера». Конкурс назначен на 11 июня 2020 года.
Ознакомиться со всеми кандидатами на пост главы краевого центра, можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU