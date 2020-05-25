В Ставрополе на пост мэра города претендуют семь кандидатов

25 Май 2020 2020-05-25T11:58:48+03:00

Напомним, что прием документов заканчивается 25 мая. Сам конкурс назначен на 11 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На сегодняшний день в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Ставрополя поступили документы от 7 кандидатов.

О намерении стать мэром краевой столицы заявили Дмитрий Полянский, 1985 года рождения, возглавляющий СТЦ «Ставрополь Арена», и Виктория Сафонова, 1986 года рождения, управляющий Фондом «Мой Дом».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22 мая документы в комиссию подали менеджер ТК «Михайловский» Евгений Насатюк и Маргарита Николенко 1974 года рождения. О ней известно, что она - директор по развитию производственных систем АО «Концерн Энергомера».

Напомним, что прием документов заканчивается 25 мая. Сам конкурс назначен на 11 июня. На данный момент обязанности главы Ставрополя временно исполняет Дмитрий Семёнов.

ИСТОЧНИК KP.RU