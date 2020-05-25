2020-05-25T17:36:07+03:00
Общество

На Ставрополье построят самый большой скейт-парк в СКФО

Проектом спортивного комплекса предусмотрены также площадки, где спортсмены смогут «обкатывать» свои навыки в гонках на роликовых коньках, велосипедах и скоростных самокатах
Ася АСРЯН
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В Новопавловске строится самый большой в СКФО скейт-парк. Впервые в крае пройдут соревнования по скейтбордингу и BMX.

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Крупнейший в округе скейт-парк будет включать в себя пул-скейтинг, разгоночную зону и джампинг-сектор.

Проектом спортивного комплекса предусмотрены также площадки, где спортсмены смогут «обкатывать» свои навыки в гонках на роликовых коньках, велосипедах и скоростных самокатах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе на пост мэра города претендуют 12 кандидатов. В конкурсную комиссию продолжают поступать документы.

Среди них Вячеслав Акимов, Александр Куриленко, Виктор Лозовой, Евгений Насатюк, Дмитрий Полянский, Виктория Сафонова, Маргарита Николенко, Александр Загорулько, Игорь Серов, Виталий Мельничук, Ульянченко Иван и Вадим Карпелянски.

Таким образом, по состоянию на 16:18 25 мая в комиссию поступили документы от 12 кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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