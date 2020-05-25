На Ставрополье построят самый большой скейт-парк в СКФО
В Новопавловске строится самый большой в СКФО скейт-парк. Впервые в крае пройдут соревнования по скейтбордингу и BMX.
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Крупнейший в округе скейт-парк будет включать в себя пул-скейтинг, разгоночную зону и джампинг-сектор.
Проектом спортивного комплекса предусмотрены также площадки, где спортсмены смогут «обкатывать» свои навыки в гонках на роликовых коньках, велосипедах и скоростных самокатах.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе на пост мэра города претендуют 12 кандидатов. В конкурсную комиссию продолжают поступать документы.
Среди них Вячеслав Акимов, Александр Куриленко, Виктор Лозовой, Евгений Насатюк, Дмитрий Полянский, Виктория Сафонова, Маргарита Николенко, Александр Загорулько, Игорь Серов, Виталий Мельничук, Ульянченко Иван и Вадим Карпелянски.
Таким образом, по состоянию на 16:18 25 мая в комиссию поступили документы от 12 кандидатов.
ИСТОЧНИК KP.RU