В Ставрополе на пост мэра города претендуют 12 кандидатов

25 Май 2020 2020-05-25T16:51:18+03:00

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В Ставрополе в конкурсную комиссию продолжают поступать документы от претендентов на пост главы краевого центра. В их числе: известные политики, бизнесмены, общественные деятели.

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Среди них Вячеслав Акимов, Александр Куриленко, Виктор Лозовой, Евгений Насатюк, Дмитрий Полянский, Виктория Сафонова, Маргарита Николенко, Александр Загорулько, Игорь Серов, Виталий Мельничук, Ульянченко Иван и Вадим Карпелянски.

Таким образом, по состоянию на 16:18 25 мая в комиссию поступили документы от 12 кандидатов.

Напомним, что конкурс назначен на 11 июня 2020 года. Прием документов заканчивается 25 мая 2020 года в 17:45. На данный момент обязанности главы краевого центра временно исполняет Дмитрий Семёнов.

Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Ставрополя пройдет в два этапа. На первом комиссия оценит полноту, своевременность и достоверность поданных документов, а также соответствие заявителей установленным требованиям, после чего определит допущенных дальше.

Второй этап пройдет в форме индивидуального собеседования. Конкурсная комиссия оценит профессиональные и личностные качества конкурсантов. Будут учитываться знания, стратегическое мышление, потенциал для развития.

По итогам собеседования комиссия представит в Ставропольскую городскую Думу как минимум двух кандидатов, получивших наибольшее количество баллов. В противном случае конкурс признают несостоявшимся.

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ИСТОЧНИК KP.RU