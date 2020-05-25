В Минздраве Северной Осетии опровергли госпитализацию министра с COVID-19
В сети прошел слух о госпитализации министра здравоохранения Северной Осетии в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы. В Минздраве республики "КП-Северный Кавказ" прокомментировали новость:
- Эта информация не соответствует действительности. Министр получает лечение амбулаторно. Не был госпитализирован. О состоянии говорить не можем. Хотим, чтобы отдыхал и поправлялся. Не будем тревожить, - рассказала пресс-секретарь ведомства.
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Напомним, что 20 мая Тамерлан Гогичаев сам заявил, что уходит на больничный и попросил жителей Северной Осетии не нарушать режим самоизоляции. У министра подтвердился COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU