В Минздраве Северной Осетии опровергли госпитализацию министра с COVID-19

25 Май 2020 2020-05-25T17:39:44+03:00

В сети прошел слух, что Тамерлана Гогичаева положили в реанимацию

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В сети прошел слух о госпитализации министра здравоохранения Северной Осетии в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы. В Минздраве республики "КП-Северный Кавказ" прокомментировали новость:

- Эта информация не соответствует действительности. Министр получает лечение амбулаторно. Не был госпитализирован. О состоянии говорить не можем. Хотим, чтобы отдыхал и поправлялся. Не будем тревожить, - рассказала пресс-секретарь ведомства.

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Напомним, что 20 мая Тамерлан Гогичаев сам заявил, что уходит на больничный и попросил жителей Северной Осетии не нарушать режим самоизоляции. У министра подтвердился COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU