«Коронавирус не щадит никого»: заболел министр здравоохранения Северной Осетии

Министр здравоохранения Северной Осетии оставил работу из-за болезни. О своем уходе на больничный Тамерлан Гогичаев рассказал в эфире местного телеканала «Иристон», призвав земляков избегать людные места:

Министр здравоохранения Северной Осетии ушел на больничный.

- Сам заболел. Желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь. Другим нашим жителям – поберечь себя и своих близких, - обратился министр по видеосвязи из дома, надев защитную маску. - Своим коллегам хочу сказать большое спасибо за их работу. Берегите себя. Вы на передовой.

Руководитель республиканского управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев пожелал министру скорейшего выздоровления, отметив при этом: «Коронавирус не щадит никого». Информацию о заболевании Тамерлана Гогичаева COVID-19 подтвердили и на месте его работы.

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Ранее «КП» писала про госпитализацию 65-летнего муфтия Северной Осетии с первично подтвержденным коронавирусом. А также про переполненные госпитали республики и катастрофическую нехватку аппаратов ИВЛ. По информации на 20 мая, в ковидных больницах число пациентов выросло до 1077 человек (+147 за сутки). У 117 – подтвержден диагноз. В реанимационных отделениях лежат 67 человек, 44 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще 18 детей и 16 взрослых госпитализированы в «коронавирусный блок» Детской клинической больницы. Статус COVID-19 подтвердился у 8 маленьких пациентов и пяти взрослых. Двое детей в реанимации.

Кроме того, растет общее число инфицированных и число летальных исходов. За сутки зарегистрировано 73 новых случая заражения – до 2387 выявленных за все время. И не удалось спасти еще 4 пожилых пациентов (общее число смертей выросло до 22). Как уточнили в Минздраве РСО-Алания, скончался 79-летний мужчина, который неделю проболел дома без лечения и в реанимацию под аппарат ИВЛ попал уже с двусторонней пневмонием с 3 степенью поражения. А также пациенты в возрасте 81 год и 73 года с так же тяжелой пневмонией и сопутствующими патологиями и 97-летняя женщина.

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