ВТБ заключил с аграриями СКФО кредитные соглашения на 2,5 млрд рублей

26 Май 2020 2020-05-26T16:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

За три месяца этого года в рамках господдержки ВТБ подписал с аграриями региона 26 кредитных соглашений на общую сумму, превышающую 2,5 раза показатель за аналогичный период 2019 года, - 2,5 млрд рублей. Из них компаниям АПК банк выдал 750 млн рублей.

Порядка 80% от общего объема полученных льготных кредитных ресурсов агропредприятия направили на финансирование текущей деятельности компаний. На приобретение сельскохозяйственной техники и реализацию инвестиционных проектов - 20%.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, прокомментировал: «Аграрии региона уверенно строят долгосрочные планы развития сельхозпредприятий. Объем выданных льготных средств в первом квартале на инвестиционные цели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 38%. Это положительно сказывается на развитии отрасли в регионе: запускаются новые стратегические проекты, которые дают дополнительные рабочие места. Предприниматели восстанавливают хозяйства и создают новые современные фермы. Отмечу, что многие проекты были реализованы только благодаря существующей поддержке государства».

ИСТОЧНИК KP.RU