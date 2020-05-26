В Ставрополе в Юго-Западном районе 27 мая отключат воду

26 Май 2020 2020-05-26T17:55:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за ремонта дороги в Ставрополе 27 мая несколько улиц остаются без воды. А именно с 08:00 и до 20:00 будет отключен водопровод по улице 45 Параллель от улицы Рогожникова до улицы Пирогова.

Водоканал организует подвоз воды автоцистерной. Телефон диспетчерской — 1340. Так, под временное отключение попадут следующие многоэтажки:

по ул. 45 Параллель, 44, 44к1, 44к2, 44к3, 46, 49, 73, 73к2, 75; по ул. Салова, 80; по ул. Пирогова, 93, 93а, 95, 95а, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а.

по ул. Рогожникова, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8; по ул. Андреевской, 2, 4, 6, 8, по ул. Родосской, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU