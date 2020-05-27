На Ставрополье более трети заболевших коронавирусом уже выздоровели

27 Май 2020 2020-05-27T09:37:44+03:00

Распространение инфекции в нашем крае все еще продолжается

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На Ставрополье выявили 72 новых случаев коронавируса за сутки. Всего заболевших на текущий момент 2158, более трети из них уже выздоровели — 866 человек. За сутки в регионе еще один пациент скончался.

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Таким образом, всего от COVID-19 умерли 42 человека.

Распространение инфекции в нашем крае все еще продолжается. Причем, большинство случаев заражения не связаны с прибытием людей из-за пределов региона или из-за рубежа.

Напоминаем, что до 31 мая 2020 на территории Ставрополья продолжается режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU