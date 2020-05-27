На Ставрополье провели проверки по соблюдению режима самоизоляции

27 Май 2020 2020-05-27T10:24:59+03:00

На объектах торговли обратили внимание персонала на необходимость санитарной обработки помещений

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В Курском районе полицейские с общественным советом провели мероприятия в общественных местах по профилактике коронавирусной инфекции.

Они напомнили ставропольцам об основных мерах безопасности, необходимости ношения масок и перчаток.

Проверяющие уделили особое внимание пожилым людям. Полицейские призвали их к бдительности при общении с незнакомцами и необходимости проверять всю поступающую информацию, чтобы не стать жертвой мошенников.

На объектах торговли участники мероприятия обратили внимание персонала на необходимость санитарной обработки помещений, а также соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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ИСТОЧНИК KP.RU