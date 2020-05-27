На Ставрополье в индустриальном парке начали шить многоразовые маски и молодежные худи
На Ставрополье наладили производство одежды для сегмента масс-маркет. Выпуском продукции занялся один из новых резидентов СКИП «Мастер». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.
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Мощности предприятия позволяют каждый месяц отшивать около 30 тысяч товаров. Так, на базе индустриального парка выпускаются толстовки худи, футболки, флисовые костюмы, вязаный трикотаж.
Также, в условиях распространения пандемии, фабрика наладила выпуск многоразовых гигиенических масок. Для производства используется преимущественно отечественное сырье.
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ИСТОЧНИК KP.RU