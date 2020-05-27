2020-05-27T12:55:42+03:00
Общество

На Ставрополье в индустриальном парке начали шить многоразовые маски и молодежные худи

На производстве выпускаются толстовки худи, футболки, флисовые костюмы, вязаный трикотаж
Ася АСРЯН
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Фото: http://www.stavminprom.ru/sobitiya/12741/Фото: http://www.stavminprom.ru/sobitiya/12741/
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На Ставрополье наладили производство одежды для сегмента масс-маркет. Выпуском продукции занялся один из новых резидентов СКИП «Мастер». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

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Мощности предприятия позволяют каждый месяц отшивать около 30 тысяч товаров. Так, на базе индустриального парка выпускаются толстовки худи, футболки, флисовые костюмы, вязаный трикотаж.

Также, в условиях распространения пандемии, фабрика наладила выпуск многоразовых гигиенических масок. Для производства используется преимущественно отечественное сырье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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