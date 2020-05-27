На Ставрополье за сутки выздоровели 54 человека с коронавирусом
На Ставрополье на сегодняшний день от коронавируса выздоровели 866 человек. Это более трети всех заболевших Covid-19.
Высокая смертность, заболевший депутат и финансы: коронавирус на Северном Кавказе
Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, накануне выписаны еще 54 пациента.
Напомним, что за сутки скончался еще один ставрополец с подтвержденным диагнозом. Всего от коронавируса в регионе скончались 42 человека.
В тяжелом состоянии находятся 32 ставропольца. Из них 13 - подключены к аппаратам ИВЛ.
В состоянии средней степени тяжести 188 жителей региона. Внебольничная пневмония, вызванная вирусами, в том числе Covid-19, диагностирована у 808 пациентов.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе до 31 мая 2020 года действует режим самоизоляции. А с 18 мая в крае введен масочный режим.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 72 человека
Скончался 42 пациент (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU