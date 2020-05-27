На Ставрополье за сутки выздоровели 54 человека с коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T13:42:25+03:00

В регионе до 31 мая 2020 года действует режим самоизоляции. А с 18 мая в крае введен масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего в регионе скончались 42 пациента

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На Ставрополье на сегодняшний день от коронавируса выздоровели 866 человек. Это более трети всех заболевших Covid-19.

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Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, накануне выписаны еще 54 пациента.

Напомним, что за сутки скончался еще один ставрополец с подтвержденным диагнозом. Всего от коронавируса в регионе скончались 42 человека.

В тяжелом состоянии находятся 32 ставропольца. Из них 13 - подключены к аппаратам ИВЛ.

В состоянии средней степени тяжести 188 жителей региона. Внебольничная пневмония, вызванная вирусами, в том числе Covid-19, диагностирована у 808 пациентов.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе до 31 мая 2020 года действует режим самоизоляции. А с 18 мая в крае введен масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU