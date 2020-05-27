2020-05-27T13:47:39+03:00
Общество

Рамзан Кадыров призвал борцов с COVID-19 отказаться от отпусков

Лидер республики впервые появился на публике после сообщений о госпитализации
Антон ШАПОВАЛОВ
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На заседании оперативного штаба Чечни по борьбе с коронавирусом Рамзан Кадыров призвал всех медицинский персонал отказаться от отпусков. Кроме того, на такую меру должны пойти и чиновники, в том числе - он сам.

Глава Чечни сказал следующее:

- Я призываю всех, кто задействован на этом пути, начиная с себя и заканчивая медсестрами и врачами, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это уже не работа, это уже мобилизация общества. Если он сегодня берет отпуск, должен знать - дальше он с нами не будет. Сейчас для народа самые трудные дни.

По состоянию на 27 мая в Чечне зафиксировали 1152 случая заболевания. 698 пациентов выздоровели, но 13 - скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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