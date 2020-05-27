2020-05-27T14:11:12+03:00
Общество

«Забудьте, что такое отдых»: Кадыров призвал врачей отказаться от отпусков

Глава Чечни настаивает, что медики должны отдать свой долг Родине
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Разман Кадыров считает, что все задействованные в борьбе с коронавирусом работники должны забыть об отдыхе ради победы над эпидемиейРазман Кадыров считает, что все задействованные в борьбе с коронавирусом работники должны забыть об отдыхе ради победы над эпидемиейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех задействованных в борьбе с распространением коронавируса врачей отказаться от отдыха и отпусков. Глава Чечни заявил, что медики должны исполнить свой гражданский долг.

Во вторник глава Чечни впервые после сообщений о болезни сообщил о проведении заседания Оперштаба республики со своим участием. Во время обсуждения Кадыров сделал неожиданное заявление.

— Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это не работа, это мобилизация, это долг гражданина и мусульманина, если этого нет в душе и сердце, он должен покинуть команду, — сказал чеченский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас — сложнейший период для страны и Чечни. И такой подход жизненно необходим для победы над болезнью.

— Это то же самое, что война. Медики, сотрудники Росгвардии, полицейские — все, кто задействован в борьбе с распространением COVID-19 должны работать. Никакого отпуска, никаких прогулов. Только так мы сможем победить, — резюмировал Рамзан Кадыров.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Рамзан Кадыров рассказал о своем здоровье после слухов о заражении коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прервал молчание, ответив на вопрос о своем здоровье и самочувствии. Политик не смог проигнорировать обращения простых чеченцев, обеспокоенных состоянием своего лидера (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МинЖКХ Ставрополья разъяснили начисление пеней и штрафов за долги по оплате коммунальных услуг
В Ставрополе запустили семейные конкурсы онлайн
В Ставрополе депутаты заслушали отчет врио главы города Дмитрия Семенова
В Ставрополе суд оставил за решёткой лжегенералов ФСБ
Глава Дагестана сообщил о ситуации с коронавирусом в республике
В Пятигорске врачи спасли школьнику поврежденную ногу
На Ставрополье вчетверо увеличены средства на заключение социальных контрактов
«Забудьте, что такое отдых»: Кадыров призвал врачей отказаться от отпусков
Фонд имени Кадырова подарил районным больницам десять реанимобилей
Рамзан Кадыров призвал борцов с COVID-19 отказаться от отпусков
На Ставрополье за сутки выздоровели 54 человека с коронавирусом
На Ставрополье в индустриальном парке начали шить многоразовые маски и молодежные худи
На Ставрополье наказали троих полицейских за получение взятки
На Ставрополье экс-гендиректор фирмы спрятал от государства 3 млн рублей
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
В Пятигорске стройку на горе Машук будут контролировать экологи и блогеры
В Пятигорске мужчина с пистолетом угрожал продавцу магазина
Суд Ставрополья наказал липовых сотрудников ФСБ со снимком Медведева
На Ставрополье число жертв коронавируса достигло 42
Инвалид-попрошайка и прохожий устроили поножовщину в центре Ставрополя
На Ставрополье провели проверки по соблюдению режима самоизоляции