«Забудьте, что такое отдых»: Кадыров призвал врачей отказаться от отпусков

27 Май 2020 2020-05-27T14:11:12+03:00

Разман Кадыров считает, что все задействованные в борьбе с коронавирусом работники должны забыть об отдыхе ради победы над эпидемией Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех задействованных в борьбе с распространением коронавируса врачей отказаться от отдыха и отпусков. Глава Чечни заявил, что медики должны исполнить свой гражданский долг.

Во вторник глава Чечни впервые после сообщений о болезни сообщил о проведении заседания Оперштаба республики со своим участием. Во время обсуждения Кадыров сделал неожиданное заявление.

— Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это не работа, это мобилизация, это долг гражданина и мусульманина, если этого нет в душе и сердце, он должен покинуть команду, — сказал чеченский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас — сложнейший период для страны и Чечни. И такой подход жизненно необходим для победы над болезнью.

— Это то же самое, что война. Медики, сотрудники Росгвардии, полицейские — все, кто задействован в борьбе с распространением COVID-19 должны работать. Никакого отпуска, никаких прогулов. Только так мы сможем победить, — резюмировал Рамзан Кадыров.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Рамзан Кадыров рассказал о своем здоровье после слухов о заражении коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прервал молчание, ответив на вопрос о своем здоровье и самочувствии. Политик не смог проигнорировать обращения простых чеченцев, обеспокоенных состоянием своего лидера (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU