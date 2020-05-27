2020-05-27T14:17:13+03:00
Политика

Рамзан Кадыров рассказал о своем здоровье после слухов о заражении коронавирусом

Глава Чечни ответил обеспокоенным жителям республики в соцсетях
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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После сообщений о болезни Рамзан Ахматович уже отметился на видео и проинспектировал подаренные реанимобилиПосле сообщений о болезни Рамзан Ахматович уже отметился на видео и проинспектировал подаренные реанимобилиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прервал молчание, ответив на вопрос о своем здоровье и самочувствии. Политик не смог проигнорировать обращения простых чеченцев, обеспокоенных состоянием своего лидера.

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В комментариях к одной из публикаций Кадыров заявил, что чувствует себя прекрасно. Однако, был ли он заражен коронавирусом, не уточнил.

— Спасибо большое вам за беспокойство и пожелания, — написал глава Чеченской Республики. — С моим самочувствием всё отлично!

Напомним, что в конце прошлой недели появились сообщения о том, что у Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус. Источники утверждали, что политика доставили в Москву, где госпитализировали в одну из клиник. Мелькала даже информация о том, что у VIP-пациента диагностировано обширное поражение лёгких.

Заседание Оперштаба во главе с Кадыровым. Подчиненные сидят на почтительном расстоянии от главы Чечни.

Отметим, что сам политик не спешил опровергать слухи. Почти неделю Кадыров не появлялся на видеоотчетах. Более того, после сообщения о болезни, в праздник Ураза-Байрам глава республики поздравил мусульман голосом из-за кадра, что подкрепило версию о болезни Рамзана Ахматовича.

Однако 26 мая глава Чечни опубликовал видео с совещания оперативного штаба по коронавирусу. Несмотря на то, что некоторые подписчики все равно выразили обеспокоенность большим количеством монтажных склеек и отметили солидное расстояние, на котором подчиненные находятся от Кадырова, кадры подтверждают, что главе Чечни уже лучше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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