Глава Дагестана сообщил о ситуации с коронавирусом в республике
Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 27 мая заявил, что ситуация в Дагестане непростая. Говоря об этом, Васильев имел в виду количество зараженных коронавирусной инфекцией.
Высокая смертность, заболевший депутат и финансы: коронавирус на Северном Кавказе
Однако, по его словам, ситуация находится под контролем и постепенно выправляется.
Васильев рассказал, что побывал в Ботлихе, где развернули военный госпиталь для борьбы с коронавирусом. Там он провел заседание оперативного штаба и переговорил с военным руководством. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что аналогичный госпиталь развернут в городе Буйнакске.
Глава Дагестана добавил, что в регион прибыло 135 военных специалистов, среди которых врачи, средний и младший персонал.
Напомним, что власти республики в четверг, 28 мая рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции в республике. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев.
По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Николая Павлова, темп прироста пациентов с выявленным COVID-19 в Дагестане с начала инфекционного процесса снизился в 8 раз.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Власти Дагестана рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции
Темп прироста пациентов с выявленным COVID-19 в регионе с начала инфекционного процесса снизился в 8 раз (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU