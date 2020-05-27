2020-05-27T14:35:12+03:00
Общество

Глава Дагестана сообщил о ситуации с коронавирусом в республике

В регионе развернули два полевых госпиталя для заболевших
Ася АСРЯН
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Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 27 мая заявил, что ситуация в Дагестане непростая. Говоря об этом, Васильев имел в виду количество зараженных коронавирусной инфекцией.

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Однако, по его словам, ситуация находится под контролем и постепенно выправляется.

Васильев рассказал, что побывал в Ботлихе, где развернули военный госпиталь для борьбы с коронавирусом. Там он провел заседание оперативного штаба и переговорил с военным руководством. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что аналогичный госпиталь развернут в городе Буйнакске.

Глава Дагестана добавил, что в регион прибыло 135 военных специалистов, среди которых врачи, средний и младший персонал.

Напомним, что власти республики в четверг, 28 мая рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции в республике. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Николая Павлова, темп прироста пациентов с выявленным COVID-19 в Дагестане с начала инфекционного процесса снизился в 8 раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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