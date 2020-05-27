2020-05-27T08:48:33+03:00
Общество

Власти Дагестана рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции

Темп прироста пациентов с выявленным COVID-19 в регионе с начала инфекционного процесса снизился в 8 раз
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ситуация с COVID-19 в республике вызывала серьёзные беспокойства.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ситуация с COVID-19 в республике вызывала серьёзные беспокойства.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Власти Дагестана в четверг, 28 мая рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции в республике. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев.

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По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Николая Павлова, темп прироста пациентов с выявленным COVID-19 в Дагестане с начала инфекционного процесса снизился в 8 раз.

К счастью, наметилась тенденция к снижению случаев внебольничной пневмонии. Показатель стал ниже почти на 30%.

- Сегодня мы понимаем, что происходит, контролируем ситуацию, поставили вопрос о том, как будем смягчать меры самоизоляции. Надо подчеркнуть, что все очень ответственно к этому отнеслись и просили вернуться на селекторном совещании, которое мы планируем в четверг провести. И тогда уже будем принимать в плане смягчения мер в зависимости от того, в каком районе какие у нас будут возможности, – сообщил Васильев.

Напомним, что военные медики приступили к развертыванию второго военного госпиталя для больных COVID-19 в Дагестане. Общая вместимость двух госпиталей Минобороны — 200 пациентов.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, военные медики из подмосковного Алабино завершили марш в 2 000 километров до места назначения — села Ботлих в Республике Дагестан. Колонна насчитывала 42 единицы спецтехники и 7 прицепов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ситуация с COVID-19 в республике вызывала серьёзные беспокойства. По официальным данным, в республике уже 4294 человека заражены коронавирусом. Число летальных исходов удручает — 118 человек скончались.

По данным Минздрава, в регионе зафиксирована ещё более серьёзная вспышка вирусной пневмонии. На начало прошлой недели, в больницах находилось порядка 13 тысяч человек. Около 700 заражённых скончались. Главный пульмонолог региона предположил, что порядка 95% случаев может быть связано с эпидемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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